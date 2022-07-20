İl Kültür Turizm Müdürü Demirdağ, "Sivrice'nin önemli bir turizm potansiyeli var" - Son Dakika
Üye Girişi

İl Kültür Turizm Müdürü Demirdağ, "Sivrice'nin önemli bir turizm potansiyeli var"

20.07.2022 11:03

- İl Kültür Turizm Müdürü Demirdağ, "Sivrice'nin önemli bir turizm potansiyeli var" Elazığ'ın Sivrice ilçesinin turizm açısından çok önemli potansiyeli olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "Önceli yıllarda bizim yaptığımız çalışmalarda günü birlikçilerle beraber 2...

- İl Kültür Turizm Müdürü Demirdağ, " Sivrice'nin önemli bir turizm potansiyeli var"

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinin turizm açısından çok önemli potansiyeli olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "Önceli yıllarda bizim yaptığımız çalışmalarda günü birlikçilerle beraber 2 milyon ziyaretçisi olduğunu gördük. Bu ve önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Hazar Baba Dağının eteğinde, Hazar Gölünün kıyısında bulunan Sivrice ilçesi 4 mevsim güzelliği ile ilgi odağı oluyor. Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle Akdeniz ve Ege'yi aratmayan ilçe zengin florası ile dikkat çekiyor. Hazar gölü içerisinde bulunan dalış turizmi için ön plana çıkan Batık Şehri, ortasında bulundurduğu tavşan ve martı adası ile ön plana çıkan sevimli ilçe Sivrice, yılda 2 milyon yerli ve yabancı misafir ağırlıyor. Aynı zamanda her mevsim paraşütçülerin uğrak noktası olan 7 bin nüfuslu ilçe bakir doğası ve manzarası ile dikkat çekiyor. 2020 Elazığ depreminin merkez üssü olan ilçe öte yandan yapılan yeni TOKİ konutlarıyla farklı bir yapıya büründü.

Sivrice'nin önemli bir potansiyeli olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "Turist sayısı ve ziyaretçi bakımından çok iyi. Hem günü birlikçiler hem de kalıcı olarak yararlananlar baktığımız zaman daha önceli yıllarda bizim yaptığımız çalışmalarda günü birlikçilerle beraber 2 milyon ziyaretçisi olduğunu gördük. Bu ve önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde artarak devam edeceğine inanıyoruz. Orada eksikliklerimiz var. Onlar tamamlandığı zaman Sivrice bir turizm cennetine dönüşecek. Hem kış sporlar bakımından çok iyi. Hazar Baba Kayak Merkezi'nin düzenlenmesi konusunda valiliğimizin de önemli çalışmaları var. Bundan sonraki süreçte orayla ilgili önemli adımlar atılacaktır. Hazar Gölü bölge için çok önemli bir merkez. Tüm bölgelerin faydalandığı, yaz döneminde akın ettiği cazibe noktalarından biridir. Bu cazibe noktasının da değerlendirildiği taktirde ülke için çok önemli bir turizm merkezi haline dönüşeceğine inanıyoruz. Talep çok fazla. Ciddi anlamda talepler mevcut. Hazar gölü çok bakir bir bölge. İnsanların talebinin çok olduğu bir bölge. Ciddi anlamda faydalanıcıları var. Bundan sonraki süreçte umuyoruz göl kenarına daha fazla yatırım yapılır. Daha düzenli kullanılır" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Son dakika haberi: Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Evladını arayan genç annenin yardım çığlığı Evladını arayan genç annenin yardım çığlığı
Kaynak: İHA

Sivrice, Elazığ, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İl Kültür Turizm Müdürü Demirdağ, 'Sivrice'nin önemli bir turizm potansiyeli var' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:13 Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:02 Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
10:57 Kaset iddiaları sonrası açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca: Bende bir sır var, birilerinin bana işi düşecek
10:50 Tahran'da Hakan Fidan'ın Fahrettin Altun'un telefonuna bakışı sosyal medyayı salladı
10:38 Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti tek celsede boşandı
10:25 ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı!
10:20 Erdoğan rövanşı fena aldı! Moskova'da dakikalarca beklediği Putin'i resmen şekilden şekle soktu
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 11:27:07. #1.12#
SON DAKİKA: İl Kültür Turizm Müdürü Demirdağ, "Sivrice'nin önemli bir turizm potansiyeli var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement