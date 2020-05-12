İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu Çubuk'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesini ziyaret eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile birlikte çeşitli incelemelerde bulundu.

İlk olarak Başkan Demirbaş'ı makamından ziyaret eden Ayvazoğlu, ziyaretin ardından Ankara Valiliğinin katkılarıyla Çubuk Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Hamdi Ağalar Konağı'nı gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Başkan Demirbaş, Ayvazoğlu ve beraberindekiler ile Çubuk Agat Taşı Atölyesini, belediye hizmet binası ve gençlik merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ayvazoğlu, eğitmen Ömer Tosun ve atölye çalışanı Uğur Çevik'ten atölye hakkında bilgi alıp, görüş ve önerileri dinledi.

Atölyenin Çubukabad Pazarı'nın altında yeni yerine taşındığını belirten Başkan Demirbaş da, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destek ile geliştirilen proje kapsamında açılan atölyede, hem kursiyerlere taş işleme ve kuyumculuk eğitimi verildiğini hem de çeşitli hediyelik eşyaların üretildiğini anlattı.

Ayvazoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesinin iş birliğiyle kurulan Çubuk Agat Taşı İşlemeciliği Atölyesi'nin örnek bir işletme olduğunu söyledi.

Başkan Demirbaş'a agat taşı ile ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ayvazoğlu, işletmenin ilçenin ve Ankara'nın tanıtıma büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Demirbaş, Ayvazoğlu'na ziyaretin anısına Çubuk agat taşından yapılmış el işçiliği tesbih hediye etti.