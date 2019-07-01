İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş Emekli Oldu
1 saat önce
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş emekli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş emekli oldu. Kayseri
'de uzun süre İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yapan İsmet Taymuş yaklaşık 40 yıllık memuriyet hayatı sonrasında emekliye ayrıldı. Kayseri'deki kültür ve turizm alanında yapılan çalışmalarda ve yatırımlarda büyük katkısı olan ve sevilen İsmet Taymuş, 28 Haziran Cuma günü son mesaisini tamamladıktan sonra çalışma arkadaşları ile vedalaştı. - KAYSERİ
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