İl Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş'tan Vali Günaydın'a Veda Ziyareti
48 dakika önce
65 yaşını doldurarak emekliye ayrılan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Vali Şehmus Günaydın'a veda ziyaretinde bulundu.
65 yaşını doldurarak emekliye ayrılan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Vali Şehmus Günaydın'a veda ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:49 Kaynak: İHA
Vali Günaydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlikte geçirdikleri çalışma süresi içerisinde uyumlu ve başaralı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Vali Günaydın, yapmış olduğu hizmetler için İl Kültür ve Turizm Müdür İsmet Taymuş'a teşekkür ederek, bundan sonraki hayatında sevdikleri ile birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ise görev yaptığı süre içerisinde her zaman kendilerine yardımcı olan Vali Günaydın'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
Son Dakika! Benzine 27 kuruş zam geldi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek
İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk' fotoğrafına ilişkin videolu açıklama