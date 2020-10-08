İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan vali uyardı: "Korona virüsten korunmanın tek yolu maske... - Son Dakika

İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan vali uyardı: "Korona virüsten korunmanın tek yolu maske...

08.10.2020 15:10

İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan vali uyardı: "Korona virüsten korunmanın tek yolu maske takmak ve sosyal mesafeli yaşam" İl merkezinde korona virüs denetimine çıkan Düzce Valisi Cevdet Atay, virüsten korunmanın tek yolunun maske takarak ve sosyal mesele kurallarına uymak olduğunu...

İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan vali uyardı: "Korona virüsten korunmanın tek yolu maske takmak ve sosyal mesafeli yaşam"

DÜZCE - İl merkezinde korona virüs denetimine çıkan Düzce Valisi Cevdet Atay, virüsten korunmanın tek yolunun maske takarak ve sosyal mesele kurallarına uymak olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, İl Jandarma Alay Komutan Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, ekipler eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.Vali Atay, İstanbul ve Gaziantep Caddeleriyle Spor Sokak gibi il merkezinin işlek noktalarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Sokaklardaki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Atay, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Tedbirlere uyulmasının önemine işaret eden Vali Atay, çocuklara maske dağıttı.

Denetimlerde korona virüsten korunmanın tek yolunun maske takmak ve sosyal mesafeli sosyal yaşama uymak olduğunu dile getiren Vali Atay, "İlimizin genel olarak kurallara uyduğunu görüyoruz. Bu hastalık çok kötü bir hastalık. Bunu nereden biliyoruz? Bu hastalığı yaşamış olanlar böyle söylüyorlar. Biz yakalanmamak için yapacağımız şey çok basit, maske takmak. Maske takınca bu hastalıktan bir yerde koruyabiliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız maskelerini takmaları. Zaten bu noktada Düzceliler'e de teşekkür ediyorum. Maskelerini takıyorlar ve sosyal mesafeye uyuyorlar" dedi.

İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan vali uyardı: Korona virüsten korunmanın tek yolu maske...
İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan vali uyardı: Korona virüsten korunmanın tek yolu maske...
İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan vali uyardı: Korona virüsten korunmanın tek yolu maske...
İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan vali uyardı: Korona virüsten korunmanın tek yolu maske...

Koronavirüs, Jandarma, Ticaret, Düzce, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İl merkezinde Covid-19 denetimine çıkan vali uyardı: 'Korona virüsten korunmanın tek yolu maske... - Son Dakika

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