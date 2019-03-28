İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı

Artvin İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Artvin İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.



Valilik Çoruh Toplantı salonunda komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci kurumlarının faaliyetlerini içeren sunum yaptı.



Vali Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimin önemine vurgu yaparak, bu anlamda yapılacak yönlendirme çalışmalarının öğrenci ve veli odaklı olması gerektiğini söyledi.



Artvin Mesleki ve Teknik Eğitimde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan çalışmaları değerli bulduğunu belirten Doruk, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde niteliğin arttığı oranda öğrencilerin bu okulları daha çok tercih edeceklerini kaydetti.



Doruk, öğrencilere hedef konulmasının önemini işaret ederek, her öğrencinin bir hedefinin olması gerektiğini, böylece bu hedefe ulaşma noktasında öğrencilerin bir gayret ve çaba içeresinde olacaklarını ifade etti.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ise Artvin'de Her Yönüyle Eğitimin Niteliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, özellikle öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkı sunacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.



Bu kapsamda il genelinde öğretmen ve yöneticilere birçok seminer, kurs, konferans düzenlendiğini ifade eden Kahveci, eğitimde teknolojinin kullanımı, öğrencilere algoritma becerisinin kazandırılması noktasında okul öncesinden itibaren uygulamalı eğitimler yapıldığını söyledi.



Kahveci, özel eğitim alanında ise 0-36 aydan itibaren özel eğitim öğrencilerine eğitim, ailelerine ise danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirterek, hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında birçok kurs düzenlendiğini ve 1 Eylül 2018'den itibaren açılan bin 339 kursa 23 bin 427 kursiyer katıldığını kaydetti.



Toplantı, il ve ülke genelinde Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan projelerin de yer aldığı sunum, yıl sonuna kadar yapılacak diğer faaliyetler hakkında verilen bilgilerle sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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