İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İlhan Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe milli eğitim ve şube müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve veliler katıldı.

???????Eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar, milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlamak, eğitim öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yönetim önerilerinde bulunmak amacıyla yapılan toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli çalışanlarca, akademik başarının arttırılması ve pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Burada konuşan Baruş, içinde bulundukları süreç içerisinde yaşanan eğitim sorunlarını ele alarak, bu konudaki çalışmalar çerçevesinde çözüm önerileri geliştireceklerini belirtti.

Baruş, şunları kaydetti:

"Bu yılın başlangıcında belli bir süre bazı sınıflarda yüz yüze eğitim yapabildik. Yüz yüze eğitim kapsamı dışında kalan çocuklarımız da uzaktan eğitime devam ettiler. Bu çok zorlu bir süreç. Yüz yüze eğitimin avantajlarından feragat ettik. Ancak çocuklarımızın bu süreçte eğitimleri açısından geri kalmaması, gelecek hayatlarının bundan çok olumsuz etkilenmemesi için eğitim sürecinde sıkıntıları iyi tespit ederek elimizden geleni mutlaka yerine getirmemiz lazım. Bu süreçte de yöneticiler olarak hepimize görevler düşüyor."