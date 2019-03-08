Son Dakika Haberleri: İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kapıcı Çaycuma'da Ziyarette Bulundu

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kapıcı Çaycuma'da Ziyarette Bulundu

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma Ilçesi'ne İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, Oktay ve Olcay Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kapıcı Çaycuma'da Ziyarette Bulundu, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma Ilçesi'ne İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, Oktay ve Olcay Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öztürk, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Poyraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak, Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesine ziyarette bulundular. Öğretmenlerle söyleşi yapılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:55 Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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