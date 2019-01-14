İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı'ya Ziyaret

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesinin öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı'yı ziyaret etti.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesinin öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı'yı ziyaret etti.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette 22 ilde devam eden okuma grubunun Zonguldak'taki öğrencileri ile sohbet eden Kapıcı'nın okudukları yazarlara ve projenin işleyişine dair bilgi aldığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gönüllülük esasına dayanan projede Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi ile Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesinden 20 öğrenci, Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov kitaplarını okumuşlar ve okumalarından elde ettikleri birikimi panellerle sunmuşlardı. Yahya Kemal kitaplarını okumaya başlayan öğrencilere eşlik eden İl Temsilcisi Zehra Okurterzi, ile ZAAL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emine Birkan ikinci dönem sonunda yeniden panel düzenleyeceklerini söylediler."

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