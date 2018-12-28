İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tüfekçi'den, Murat Eskici'ye Ziyaret
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İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekçi Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekçi Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.
Okul Sporları İl Temsilcisi Hakan Gökdemir, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin'inde bulunduğu ziyarette Milli eğitim ile ortaklaşa düzenlenen projeler ve Okul Sporları faaliyetleri hakkında bilgi alış verişi yapıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:07 Kaynak: İHA
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