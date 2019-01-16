İl Milli Eğitim Müdürlüğü İdari Kadrosu Bir Araya Geldi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın başkanlığında yapılan toplantıya; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Erdal Şekeroğlu, Ziya Suluyer, Mehmet Arif Kırıkçı, İbrahim Canbek, Maarif Müfettişler Koordinatörü Mehmet Beyaztaş ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleri katıldılar.

İlimizde eğitim-öğretim faaliyetleri, yapımı devam eden okul inşaatları, yapımı tamamlanan okulların donatımı, devam eden projeler ve 2023 Eğitim Vizyonu konularının konuşulduğu toplantıda katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan toplantıda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da eğitim adına yaşanan gelişmelerden memnuniyetini dile getirerek, birçok ilin nüfusundan fazla olan öğrenci nüfusu ile Şanlıurfa'da buna göre zorluklar olabileceğini vurgulayarak konuşmasının devamında '' Şanlıurfa'da sayın Valimiz Abdullah Erin'in liderliğinde göreve geldiğimiz günden bu güne hem Şanlıurfalı öğrencilerimizin, hem de Suriyeli misafirlerimizin çocuklarının iyi bir eğitim alabilmeleri için hep birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'ya bir yıllık süre içerisinde yapımı biten ve devam etmekte olan 393 okul kazandırılmış durumda. Yapılan okullar ile birlikte öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda eğitim alacak olmaları bizlere yaşadığımız sıkıntıları, yorgunluğu unutturuyor. Tarihin sıfır noktası, İslam tarihinin ilk üniversitesinin olduğu, İbni Teymiyye gibi Battani gibi alimlerin yetiştiği, Hz. İbrahim'in şehri Şanlıurfa'da çocuklarımız için daha fazla çalışmamız lazım. Eğitim adına Şanlıurfa'da taş üstüne taş koyan, ter döken başta sayın Valimiz Abdullah Erin olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.'' Dedi.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve iyi niyet temennileri ile son buldu.