İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Endez Ailesi Arasında Okul Yapımı Protokolü, Vali Canbolat'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Endez Ailesi Arasında Okul Yapımı Protokolü, Vali Canbolat'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi
09.06.2021 13:23
Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Bülent Endez, Nurten Endez, Eren Endez, Levent Endez ve Hayırsever Rıdvan Şen arasında, Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi Maliye Arazinde 24 derslikli İlkokul Binası Yapımı Protokolü, Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla imzalandı.
Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayırsever Bülent Endez, Nurten Endez, Eren Endez, Levent Endez ve Hayırsever Rıdvan Şen arasında, Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi Maliye Arazinde 24 derslikli İlkokul Binası Yapımı Protokolü, Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla imzalandı.
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