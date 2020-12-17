İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı

17.12.2020 10:56
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı, System.String[]

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit, PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru ve PTT İşletme Müdürü Mehmet Altunkaynak'ın katılımlarıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderimlerinin kabul, taşıma ve teslimi işlemleri konusunda protokol imzalandı. Protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde özel indirim yapılarak işlemler gerçekleştirilecek. İmzalanan protokolle yapılan işbirliğinin, her iki kuruma da kalite, zaman ve maliyet avantajı sağlaması planlanıyor.

İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Müdür Hasan Başyiğit, PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru'ya ve PTT İşletme Müdürü Mehmet Altunkaynak'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Protokol, Kütahya, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı - Son Dakika


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