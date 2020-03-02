İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mehmetçiğe Destek - Son Dakika
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mehmetçiğe Destek

6 saat önce

İdlib'de meydana gelen hain saldırı ve Bahar Kalkanı Harekatı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Mehmetçiğe destek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mehmetçiğe Destek, System.String[]

İdlib'de meydana gelen hain saldırı ve Bahar Kalkanı Harekatı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Mehmetçiğe destek verdi.


İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hain saldırının kınanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından olduğu Kayseri'den de büyük destek var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 'Kalbimiz ve dualarımız ordumuzla' yazılı pankart ile Mehmetçiğe destek verdi.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. - KAYSERİ

Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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