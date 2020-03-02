İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mehmetçiğe Destek - Son Dakika

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mehmetçiğe Destek
6 saat önce
İdlib'de meydana gelen hain saldırı ve Bahar Kalkanı Harekatı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Mehmetçiğe destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
İdlib'de meydana gelen hain saldırı ve Bahar Kalkanı Harekatı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Mehmetçiğe destek verdi.
İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hain saldırının kınanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından olduğu Kayseri'den de büyük destek var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 'Kalbimiz ve dualarımız ordumuzla' yazılı pankart ile Mehmetçiğe destek verdi.
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