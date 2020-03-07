İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİSİNİ TOKATLAYAN KADIN ANTRENÖR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİSİNİ TOKATLAYAN KADIN ANTRENÖR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI - Son Dakika

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİSİNİ TOKATLAYAN KADIN ANTRENÖR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

6 saat önce

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geçen hafta genç erkekler kategorisinde düzenlenen basketbol maçında, oyuncusuna defalarca tokat atan kadın antrenör ve aynı zamanda beden eğitim öğretmeni olan Özlem B. hakkında inceleme başlattı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİSİNİ TOKATLAYAN KADIN ANTRENÖR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI, System.String[]

Haber: Enver ALAS/ İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geçen hafta genç erkekler kategorisinde düzenlenen basketbol maçında, oyuncusuna defalarca tokat atan kadın antrenör ve aynı zamanda beden eğitim öğretmeni olan Özlem B. hakkında inceleme başlattı.

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel bir turnuvada, Sortie ve Çatalca Muratbey takımları arasında gerçekleşen müsabakada, Sortie takımının antrenörü Özlem B.'nin bir oyuncusuna yönelik şiddeti ve maçın hakemine çöp kovası fırlatması tepki toplamıştı. Yaşanan olaya ilişkin görüntülerin medyada yer almasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Aynı zamanda Beylikdüzü'nde bir ortaokulda öğretmen olan Özlem B. hakkında inceleme başlatıldı. Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda geçen hafta yaşanan olayda, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırmış, U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atmıştı. Daha sonra hızını alamayan kadın antrenör, maçın hakemine de çöp kovası fırlatmıştı. Maçı izleyen veliler hakeme tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kalmıştı. Genç sporcunun uğradığı şiddet tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin çekilen görüntüler


İstanbul, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:04 Kaynak: DHA
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