İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 'Cıva' Açıklaması
1 saat önce
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İsmet İnönü İlkokulu'nda yaşanan cıva olayı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Karaman
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, İsmet İnönü
İlkokulu'nda yaşanan cıva olayı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Konuyla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı ve merkezde bulunan İsmet İnönü İlkokulu'nda öğrenim gören bir öğrencinin 28.03.2019 tarihinde evden getirdiği termometrenin sınıfta kırılması neticesinde bazı öğrencilerin termometreden çıkan sıvıya temas ettiği anlaşılmıştır. İlk incelemelere göre sıvının alkol olduğu değerlendirilmiştir. Olaydan sonra sıvıya temas eden öğrenci ve idareciler, sıvının cıva olma ihtimali de göz önünde bulundurularak kontrol amacıyla sağlık kurumuna yönlendirilmiştir. Gerekli tahlillerin yapılmasının ardından öğrenci ve idareciler hastaneden taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) ekipleri tarafından okulda gerekli temizlik çalışmaları yapılmıştır" denildi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:13 Kaynak: İHA
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