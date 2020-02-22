İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Elazığ'a yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Elazığ'a yardım kampanyası - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Elazığ'a yardım kampanyası

6 saat önce

Kırşehir'de, 'Kırşehirli Genç Ahiler Elazığlı Kardeşlerinin Yanında Projesi' kapsamında Elazğı'daki depremzedeler için eğitim yardımı kampanyası yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Elazığ'a yardım kampanyası, System.String[]

Kırşehir'de, 'Kırşehirli Genç Ahiler Elazığlı Kardeşlerinin Yanında Projesi' kapsamında Elazğı'daki depremzedeler için eğitim yardımı kampanyası yapıldı.


Doğal afetlerin yol açtığı yaraların sarılması ve olumsuz sonuçların en aza indirilmesi adına, Kırşehir il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem-afet bölgesi için yardım kampanyası başlatıldı. Ahilik Değerleri Eğitimi (ADEP) kapsamında depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilerin yalnız olmadıklarını göstermek ve öğrenciler arasında kardeşlik ve paylaşım ruhunu geliştirerek, birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla 'Kırşehirli Genç Ahiler Elazığlı Kardeşlerinin Yanında Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında, okullarda duyuruya çıkılarak hazırlıklar yapıldı. Öğrencilerden empati yaparak, gerçek manada sosyal bir çalışma içerisine girildi. Afet bölgesindeki kardeşlerine duygularını içeren bir mektup yazmaları da istenilen çocuklar, temel kırtasiye ihtiyaçlarının bulunduğu birer okul çantası hazırlayarak okulların idarelerine teslim etti.


Toplam 2 bin 111 adet okul çantası gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine yola çıkartıldı. - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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