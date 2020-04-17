İl Milli Eğitim Müdürlüğünden İstanbul polisine 20 bin maske - Son Dakika

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs pandemisiyle mücadelede ön saflarda görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 20 bin siperlikli koruyucu maske bağışında bulundu.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ekibiyle birlikte bugün İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti. Öğleden sonra gerçekleşen görüşmede Yazıcı, korona virüsle mücadelede sağlık temsilcileri ile birlikte ön saflarda görev alan emniyet personeline dağıtılması için 20 bin siperlikli koruyucu maske bağışında bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'ya teşekkür eden Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Bu zorlu dönemde ülkemiz çok önemli bir sınavdan geçiyor. Çok şükür süreç profesyonelce yönetiliyor. Bu da zaten dünyaya bir örnek oluyor. Bu zorlu süreçte her meslek dalı kendi üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bu bağlamda yine öğretmenlerimiz inceliklerini, kibarlıklarını gösterdiler. Sağolsun müdürümüz 20 bin maskeyi polisimiz kullansın diye getirdiler. İhtiyaç olduğu taktirde devamının da olacağını söylediler. Üretenlere, emeği geçenlere, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.



İl Emniyet Müdürü Çalışkan, dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarını da unutmadı.



"Her dönem olduğu gibi sağlık çalışanlarımıza hepimiz minnettarız"



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, polisin salgınla mücadeledeki önemine vurgu yaparak, "Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte sağlık çalışanlarınızın dışında alanda en fazla katkı sağlayan, katkı üreten kahraman emniyet mensuplarımıza fedakar öğretmenlerimizin küçük bir hediyesi olarak kabul etmeniz bizi çok mutlu etmiştir" şeklinde konuştu.



Emniyet mensuplarının ihtiyaç duyması halinde yeni maskeler de getirilebileceği belirtildi. İstanbul'un dışında diğer illerde de Milli Eğitim Müdürlüklerince emniyet mensuplarına maske bağışı yapılacağı bildirildi. - İSTANBUL