İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Savaşçı, görevine başladı - Son Dakika

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, görevini devraldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini Sakarya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığından atanan Ergüven Aslan'a teslim eden Savaşçı, görevini Fazilet Durmuş'tan devraldı.

Müdürlüğün hizmet binası girişinde Durmuş ve yöneticiler tarafından karşılanan Savaşçı, yayımladığı mesajında, kentin eğitiminin başarısı için ilim yolculuğuna kendisini adamış binlerce eğitim neferinden biri olarak çalışacağını belirtti.

Savaşçı, Sakarya'nın Anadolu'nun müstesna şehirlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Bu kadim şehirde bize düşen yegane görev, şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini, ekonomik zenginliklerini eğitim-öğretim alnındaki başarılarla taçlandırmak, yeni ufuklara hep birlikte yelken açmaktır." ifadesini kullandı.

Şehrin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerin kendisini amirden ziyade meslektaşı, ağabeyi, kardeşi olarak görebileceğini, eğitim öğretime dair sorun ve önerilerini paylaşabileceğini vurgulayan Savaşçı, şunları kaydetti:

"Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarken, tebrik için şahsıma çiçek gönderilmemesini, bunun yerine devletimizin selden ve yangından zarar gören vatandaşlarımız için oluşturduğu banka hesap numaralarına bağış yapılmasını, dekontunun müdürlüğümüz özel kalem birimine faks veya telefonla ulaştırılmasını istirham ediyorum."

Görevini devreden Durmuş'tan mesaj

Durmuş da yayımladığı mesajında, Sakarya'da göreve başladığı ilk günden itibaren kendini Sakaryalı olarak gördüğünü hep dile getirdiğini belirtti.

Sakarya'da bulunduğu süre içerisinde zaman ve mekan gözetmeksizin eğitime çareler aradığını aktaran Durmuş, "Ne kadar çok yüreğe dokunabildiysem bunu kar saydım. Gördüğüm mütebessim yüzler, iyi dilekler, dualar gösteriyor ki samimiyet, adalet ve hakkaniyet düsturuyla hareket eden mutlaka kazanır." değerlendirmesinde bulundu.