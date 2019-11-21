İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenler Günü etkinlikleri başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mesleki dayanışmayı ve öğretmenliğin saygınlığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler gününü kapsayan hafta boyunca öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve değerler temalı etkinliklerde buluşacağı özel bir program hazırlandı. Bu kapsamda ilk etkinlik 17 Kasım'da yapıldı. Öğretmenler, Beykoz Şehit Murat Akdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Sabancı Öğretmenevindeki kahvaltıdan sonra Anadolufeneri Mahallesi'nde 150 fidan dikti.

Yarın Sultanahmet Camisi'nde cuma namazı öncesinde şehit öğretmenlerin ruhuna mevlit okutulacak. 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapan öğretmenler Beyoğlu Öğretmenevinde gece konaklayıp, sabah kahvaltı sonrasında Pera Müze'sindeki drama gösterisinde buluşacak. Öğleden sonra ise Edirnekapı gezisi gerçekleştirilecek.



24 Kasım Pazar günü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek olan törende "Bana öğretmenini anlat" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenciler metinlerini okuyacak. Daha sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 10.30'da kutlama töreni gerçekleştirilecek.