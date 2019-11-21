Son Dakika Haberleri: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenler Günü etkinlikleri başladı
Son Dakika Güncel İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenler Günü etkinlikleri başladı - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenler Günü etkinlikleri başladı

6 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mesleki dayanışmayı ve öğretmenliğin saygınlığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenler Günü etkinlikleri başladı, System.String[]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mesleki dayanışmayı ve öğretmenliğin saygınlığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler gününü kapsayan hafta boyunca öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve değerler temalı etkinliklerde buluşacağı özel bir program hazırlandı. Bu kapsamda ilk etkinlik 17 Kasım'da yapıldı. Öğretmenler, Beykoz Şehit Murat Akdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Sabancı Öğretmenevindeki kahvaltıdan sonra Anadolufeneri Mahallesi'nde 150 fidan dikti.

Yarın Sultanahmet Camisi'nde cuma namazı öncesinde şehit öğretmenlerin ruhuna mevlit okutulacak. 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapan öğretmenler Beyoğlu Öğretmenevinde gece konaklayıp, sabah kahvaltı sonrasında Pera Müze'sindeki drama gösterisinde buluşacak. Öğleden sonra ise Edirnekapı gezisi gerçekleştirilecek.


24 Kasım Pazar günü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek olan törende "Bana öğretmenini anlat" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenciler metinlerini okuyacak. Daha sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 10.30'da kutlama töreni gerçekleştirilecek.

Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:52:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenler Günü etkinlikleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]