Son Dakika Haberleri: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Proje Başarısı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Proje Başarısı

2 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Şubesinin hazırlamış olduğu, 'Göçmen ve Dezavantajlı Çocukların Topluma Entegrasyonu' projesi KUDAKA'dan hibe almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Proje Başarısı, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Şubesinin hazırlamış olduğu, 'Göçmen ve Dezavantajlı Çocukların Topluma Entegrasyonu' projesi KUDAKA'dan hibe almaya hak kazandı.

Projenin başlaması için İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof.Dr.Osman Demirdöğen'in sözleşme imzaladılar.

Proje kapsamında göçmen ve dezavantajlı öğrencilerin çoğunlukta olduğu, Şair Nefi Ortaokulu, Dumlupınar İlkokulu ve Gazi Ortaokulunda, Türk ve göçmen öğrenciler faydalanarak, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunabilecekler.

Projedeki asıl amacın Bilim, Kültür ve Sanat atölyelerinden oluşan, yaşam alanları oluşturmak ve çeşitli sosyal ve sportif aktivitelerle çocukların kaynaşmalarını sağlamak.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, sözleşme imza töreninin ardından KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'e Müdürlüğümüz projelerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Dumlupınar, Güncel
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