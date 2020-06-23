İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun göreve başladı - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun göreve başladı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevine başladı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevine başladı.

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Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdürdüğü sırada Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ali Tosun, görevine başladı.


İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül'den görevi devralan Tosun, şöyle dedi:


"Bu gün itibariyle Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. Zonguldak halkımıza ve eğitim camiasına saygılarımı sunuyorum. Zonguldak eğitimine, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak adına bizleri bu göreve layık görenlere şükranlarımı arz ediyorum. Emeğin ve alın terinin başkenti Zonguldak İlimiz ülkemizin en güzide şehirlerinden biridir. Yüce Allah'ın nimetlerini eksik etmediği ilimizin, eğitim anlamında hak ettiği değere ulaşabilmesi için birlikte yürüyeceğimiz bu yolda, ilk günün heyecanı ve gayreti ile çalışmalarımıza yön vereceğimizi bilmenizi isterim. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bilgiye donanmış, özgüveni yüksek, bilimi ve teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetişmesi için gayret edeceğiz. Toplumu oluşturan, millet ruhunu meydana getiren, şahsiyeti kuran, eğitimdir. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizden öncelikli beklentilerimiz; kendilerini keşfederek iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, araştıran ve sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı birey olmalarıdır. Bu süreçte velilerimizin, akademik ve bilimsel camianın, sivil toplum kuruluşlarının ve eğitimin tüm paydaşlarının desteğini ve sorumluluk almalarını bekliyoruz. Bu hedefe yürürken gücümüz, değerli yönetici ve fedakar öğretmen arkadaşlarımızın özverisi ve gayreti ile velilerimizin desteği olacaktır. Mesai mefhumu gözetmeksizin Zonguldak'tan başlayarak her alanda daha büyük ve güçlü Türkiye için, dinamik eğitim camiasının işbirliği ile öğrenme ve öğretmeye duyduğumuz heyecanı, inancı ve azmi el birliğiyle daha güçlü kılacağız. Bu uğurda birlikte düşüneceğiz, konuşacağız, anlatacağız, ekip ruhuyla hareket ederek güçlü mevcut potansiyelimizi; proje temelli her biri umudumuz olan öğrencilerimizin mutlu ve etkin bir geleceğe ulaşmaları için en iyi şekilde geliştireceğiz. Görevime başlarken ekip arkadaşlarıma, Okul/Kurum yöneticilerimize, öğretmenlerimize, personelimize ve velilerimize saygı ve selamlarımı sunar, eğitim camiasının temel unsuru olan sevgili öğrencilerimizin eğitim adına attığı her adımın başarıya dönüşmesini temenni ederim. Zonguldak'ta eğitime dair sözü, fikri, projesi olan herkese ve eğitimin tüm aktörlerine gönlümüzün de makamımızın da kapısı her daim açık olacaktır. Bu düşünce ve inançla her bir hemşerimin, paydaş kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, iş dünyamızın ve basınımızın; eğitim öğretim çalışmalarını yürütürken daha iyiye ve güzele ulaşmak için yardım ve desteklerini eksik etmeyecekleri düşüncesiyle selam ve saygılarımı sunarım." - ZONGULDAK

Zonguldak, Ali Tosun, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun göreve başladı - Son Dakika

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