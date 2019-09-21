Son Dakika Haberleri: İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, lisede aşure dağıttı
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İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, lisede aşure dağıttı

1 saat önce

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki aşure etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve velilere aşure dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, lisede aşure dağıttı, System.String[]

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki aşure etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve velilere aşure dağıttı.


Müdür Hasan Başyiğit, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Zeki Atik'in de katıldığı Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki aşure etkinliğinde davetlilere aşure ikramında bulundu. - KÜTAHYA

Necmettin Erbakan, Anadolu Lisesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
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