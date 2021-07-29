İl Milli Eğitim Müdürü Büyük, AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Büyük, Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, eğitim alanında kentte yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılar hakkında bilgi verdi.

Salgının çalışmalarda neden olduğu sorunlara rağmen birlik ve beraberlik içinde sorunların üstesinden gelindiğini dile getiren Büyük, "Ekip olarak çok güçlü, sistematik bir çalışma içerisine girdik. Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) ve buradaki yazılımla sürekli eğitimi diri tutmaya gayret ettik. Bunun sonuçlarını da elhamdülillah alıyoruz." diye konuştu.

Büyük, Konyalı öğrencilerin Türkiye geneli sınavlarda başarılarıyla dikkati çektiğini belirterek, "Türkiye'de Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda tam puan alan 97 öğrenci var. Bu öğrencilerin 6 tanesi Konya'dan. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre de Konya'dan 2 Türkiye birincisi çıktı. Bu, bütün Konya'nın ve arkadaşlarımızın başarısı. Öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz, onları tebrik ediyoruz. Umarım eğitim hayatları boyunca başarıları katlanarak devam eder." ifadelerini kullandı.

Bölge Müdürü Yerlikaya da ziyaretten dolayı Büyük'e teşekkür etti.