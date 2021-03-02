Kayseri'de 158 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Bünyan ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu'nda ilk ders zilini çalan İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu öğrencilerle İstiklal Marşı'nı birlikte okudu.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Çandıroğlu, yüz yüze eğitimin başlaması konusunda sohbet etti.

Ziyarette okula adı verilen 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye ve babası Yahya Kemal Yiğit de hazır bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, okul ziyaretlerinde alınan tedbirler konusunda incelemelerde bulunup, okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Çandıroğlu ayrıca ilçedeki Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk ÇPL Anadolu Lisesi ile Sümer İlkokulu'na da ziyarette bulundu.

Tedbirler konusunda incelemelerde bulunan Çandıroğlu, idarecilere ve öğretmenlere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri'de 158 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başladığı belirtildi.