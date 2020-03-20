İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'ten Rektör Beydemir'e ziyaret - Son Dakika

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İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'ten Rektör Beydemir'e ziyaret
6 saat önce
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanana Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e yeni görevinde başarılar diledi. Bir süre sohbet eden ikili Bilecik'te eğitim hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyaret karşılıklı hediyeler takdimi ile son buldu. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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