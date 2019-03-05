İl Milli Eğitim Müdürü Dülger Müsiad'ı Ziyaret Etti

MÜSİAD Dernek Merkezi'nde MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Başkan Alpay ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

"Çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir"

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, Türkiye için eğitimin önemini vurguladı. Alpay, "MÜSİAD olarak, eğitim bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri. Günümüzde sanayi ve eğitim ayrı düşünülemez. İş dünyasının ve eğitim kurumlarının daha koordineli ve ortak çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

MÜSİAD'ın eğitim üzerine gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen Alpay, "Özel Eğitim İş okullarına ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretleri devam ettirmeyi arzuluyor ve ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. MÜSİAD olarak çocuklarımızın eğitimine, geleceğine katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir" diye konuştu.

Bakanlığın çalışmalarıyla, eğitimde iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik reformlar gerçekleştirileceğini belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de, "MÜSİAD gibi Türkiye'nin en önemli STK'larından birinin eğitime verdiği destek bizleri sevindiriyor. Öğrencilerimize katkı sağlayacak her türlü işbirliği için hazırız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Sabahattin Dülger'e hediye takdim etti.