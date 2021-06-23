İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, okul ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Serdivan ilçesindeki Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğretmenler odasında meslektaşlarıyla sohbet eden Durmuş, okulun yemekhanesinde sıraya girerek öğrencilerle yemek yedi.

Durmuş, yemeğin ardından toplantı salonunda 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, üniversite hayatlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Bu sırada sürpriz yaparak öğrencilerle telefon görüşmesi gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Sakaryalı gençlere cumartesi ve pazar günleri girecekleri Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarında başarılar diledi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını belirten okul müdürü Kadir Gezer, kısa zamanda okullarının eğitim başarısının yükselmesinde tüm öğretmenlerin, personelin, öğrencilerin ve velilerin bir aile bütünlüğü içerisinde hareket etmesinin etkili olduğunu aktardı.

Durmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yorgunluğa iyi gelen bir ziyaret daha... Evlatlarımın çift kanatlı yetiştiğini görmek kadar Ortaöğretim Genel Müdürümüz Cengiz Mete Bey'in telefonu da günümüze güzellik kattı. Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden içim rahat ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.