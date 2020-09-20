İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'tan İlköğretim Haftası mesajı - Son Dakika

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okulların açılması ve İlköğretim Haftası'nın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuş, mesajında, uzun bir aradan sonra öğretmenleriyle yüz yüze gelecek çocukların mutluluğunu yüreğinde hissettiğini belirtti.

"Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum." sözünün yol göstericiliğinde, öğrenmenin mutluluğu ve öğretmenin huzuruyla yeni bir başlangıç yapacakları bugünün heyecanı içinde olduklarını vurgulayan Durmuş, "21 Eylül mini mini birlerimizin ve okul öncesi miniklerimizin günü. Sabırsızlıkla beklenen, heyecan, telaş ve sevinç karışımı unutulmaz bir gün." ifadelerini kullandı.

Durmuş, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemleri alıp elverişli bir öğrenme ortamı oluşturduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize güvenerek evlatlarını emanet eden velilerimize de teşekkür ediyorum. Meraklı gözlerle sıralarınızda otururken 'Öğretmenim!' diye havaya kaldırdığınız minik parmaklarınızdan öpüyorum sevgili çocuklarım. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası'nı kutluyor, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilimize ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum."

Kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek

İlkokul 1. sınıfların ve okul öncesi ana sınıflarının yüz yüze eğitimiyle açılacak yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle yarın saat 09.30'da Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlenecek.

Adapazarı Şehit Ahmet Akyol İlkokulu'nda İlköğretim Haftası dolayısıyla yapılacak açılış programına, Vali Çetin Oktay Kaldırım da katılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, salgın sürecinin ilk zamanlarında okulların açılacağı ilk gün için verdiği sözü yerine getirerek teneffüste öğrencilerle ip atlayacak.