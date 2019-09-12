İl Milli Eğitim Müdürü Engin, okul müdürleriyle buluştu

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Bulanık ilçesindeki okul müdürleriyle bir araya geldi.

Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Engin, yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğiyle bulunarak 2 ay önce Muş'ta göreve başladığını anımsattı.

Milli eğitimin bütün kademelerinde görevde bulunduğunu ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"Muş eğitim sıralamasında 76. sırada. Hep beraber bir şeyler yapalım. Okullarımızda Matematik ve Fen'in yanında bir de çocuklarımıza güzel ahlak öğreteceğiz. Ahlaklı ve dürüst öğrencilerin yetiştirilmesinde öğretmenler kadar biz idarecilerin de büyük rolü vardır. Eğitim ve öğretimde ne değişirse değişsin iyi, nitelikli, kaliteli bir öğretmenin yeri hiçbir şey alamaz. Öğretmenlerimize sahip çıkacağız ve onları motive edeceğiz."

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de Engin ve okul müdürlerine teşekkür etti.