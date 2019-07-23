Son Dakika Haberleri: İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşcıer'den AA'ya ziyaret
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İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşcıer'den AA'ya ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşcıer'den AA'ya ziyaret, System.String[]
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Taşçıer, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gültekin de, Taşçıer'e AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Anadolu Ajansı, Erdem Gültekin, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:30 Kaynak: AA
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