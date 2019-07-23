İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşcıer'den AA'ya ziyaret
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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:30 Kaynak: AA
İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Anadolu Ajansı
(AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin
'i ziyaret etti.
AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Taşçıer, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gültekin de, Taşçıer'e AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
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