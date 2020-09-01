İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk'ten kesilen ağaçlarla ilgili açıklama - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk'ten kesilen ağaçlarla ilgili açıklama

Yeni okul yapımı kapsamında kesilen ağaçların sökülerek taşınmasının mümkün olmadığı ve ömürlerinin dolduğunun verilen raporda belirtildiğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,"Kesilen ağaçların yerine okullarımızın inşaatları bittiğinde yine çevre düzenlemesi ile birlikte...

İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk'ten kesilen ağaçlarla ilgili açıklama, System.String[]

Yeni okul yapımı kapsamında kesilen ağaçların sökülerek taşınmasının mümkün olmadığı ve ömürlerinin dolduğunun verilen raporda belirtildiğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,"Kesilen ağaçların yerine okullarımızın inşaatları bittiğinde yine çevre düzenlemesi ile birlikte fazlasıyla yeni ağaç ve fidanlar dikilecek"dedi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eski hizmet binasının bulunduğu yerde okul yapımı nedeniyle kesilen bazı ağaçlarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk açıklama yaptı.

Gürtürk açıklamasında,"Öncelikle kamuoyumuz bilmelidir ki müdürlüğümüz ağır hasar gören Mustafa Kemal Ortaokulunun çatısında yumurtlayan güvercinler ve güvercin yavruları için bile yıkımı 15 gün geciktirmiş, doğaya ve tabiata olan saygısını göstermiştir. Uygarlık ve medeniyetin bir göstergesi olan doğaya ve tabiata saygı herkesten önce binlerce genç fidan yetiştiren biz eğitimcilerin görevidir. Okul yapımı için alandaki birkaç ağacı kesme kararı vermek bizler için de zor bir karar olmuştur.Ancak 24 Ocak depreminden sonra ağır hasar gören Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası yıkılarak, arsasına 24 derslikli 2 okul binası yapımına başlanmıştır. Okulların yapıldığı mahallelerde tam gün eğitime geçilebilmesi için acil okul ihtiyacı bulunmaktadır. Okulların yapıldığı bölgede bulunan tek ortaokul olan Mustafa Kemal Ortaokulunun öğrenci sayısı 1500'e yaklaşmıştır.Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarında eğitim görebilmeleri, o bölgede meydana gelen öğrenci yoğunluğunun yapılacak olan yeni okullar aracılığı ile azaltılması ilimiz eğitimi açısından büyük bir önem taşımaktadır"diye bilgi verdi.

"Fazlasıyla yeni ağaç dikimi gerçekleştirilecek"

Gürtürk açıklamasının devamında ise, "Kaldı ki eski hizmet binasının bulunduğu alandaki çam ağaçlarının kesimi öncesinde Orman Bölge Müdürlüğü ile gerekli tüm yazışmalar yapılarak resmi izinler de alınmıştır. Kesilen ağaçların sökülerek taşınmasının mümkün olmadığı, ekonomik ömürlerin dolduğu verilen raporda belirtildiğinden kesim kararı verilmiştir.Kesilen ağaçların yerine okullarımızın inşaatları bittiğinde yine çevre düzenlemesi ile birlikte fazlasıyla yeni ağaç ve fidanlar dikilecektir.İlimizin eğitimi ve çocuklarımız için acil olarak okul ihtiyacı bulunurken ve bu bölgede kullanılabilecek başka bir eğitim alanı mevcut değilken okul yapımı için alandaki bazı ağaçların kesilmesi haricinde başka hiçbir çözüm bulunamamıştır.Kesilen ağaçların yerine fazlasıyla yeni ağaç dikimi gerçekleştirilecek, ayrıca yapılacak olan okullarımızdan da binlerce yeni fidan yetişerek ülkemizin gelişimine ve geleceğimize katkı sunacaktır"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk'ten kesilen ağaçlarla ilgili açıklama - Son Dakika

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