İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer Siverek'te okullarda incelemelerde bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail YAPICIER Siverek'e yaptığı ziyaretinde Mehmetçik, Cumhuriyet ve Yavuz Selim İlkokullarında incelemelerde bulunarak ''Okul Öncesi Eğitim Yaz Okulu '' çerçevesinde okullarda açılan Yaz Eğitim Sınıflarını ziyaret etti.

Suriyeli ve Türk öğrencilerin birlikte eğitim gördükleri sınıflar ile ilgili okul idarecilerinden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail YAPICIER öğrencilerle bir süre sohbet ederek kalplerine dokunmaya çalıştı.