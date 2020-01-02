İl Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'ndan okul ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'ndan okul ziyareti - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'ndan okul ziyareti

6 saat önce

Amasya Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Merzifon ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'ndan okul ziyareti, System.String[]

Amasya Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Merzifon ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'ın da yer aldığı ziyaretlerde, Zübeyde Hanım Anaokulu ve İrfanlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle sohbet eden Kösterelioğlu, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Kösterelioğlu, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, daha iyi eğitim vermek için sık sık okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya geldiklerini, sorun ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalıştıklarını aktaran Kösterelioğlu, "Zübeyde Hanım Anaokulu bünyesinde açılan beceri, tasarım atölyesini çok beğendim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayal gücünü ve yaratıcı düşüncesini geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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