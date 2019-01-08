İl Milli Eğitim Müdürü Kuntoğlu'nun Okul Ziyaretleri
2 saat önce
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
Kuntoğlu her iki okulu da ziyaretinde, okullardaki etkinlikler ve projeler hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Kuntoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Ziyaretler, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:08 Kaynak: AA
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