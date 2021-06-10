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İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın "Artuk Avition gurur verici bir yatırım" - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın "Artuk Avition gurur verici bir yatırım"

10.06.2021 15:19
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın

Afyonkarahisar'ın önemli yatırımlarından eklemeli imalat teknoloji ile üretim yapan Artuk Avition'u Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın önemli yatırımlarından eklemeli imalat teknoloji ile üretim yapan Artuk Avition'u Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ziyaret etti.

Yalçın ve Akçil, eklemeli imalat teknolojisi ile başta titanyum olmak üzere savunma sanayi, sivil havacılık ve medikal sektörlerine üretim yapan şirket hakkında bilgiler aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyonkarahisar'da bu kadar kapsamlı ve son teknolojili bir üretim merkezinin olmasının gurur verici olduğunu söyledi. Fabrikanın dünyaca ünlü ve son teknolojinin kullanıldığı makine parkuru hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, daha sonra işlemlerin yapıldığı ve ürünlerin son haline getirildiği fırın ve ekipmanlarını inceleyerek bilgiler aldı.

Kişiye özel üretimler yapılıyor

Yatırım hakkında bilgi veren Artuk Avition Üretim Müdürü Günay Kahyaoğlu; "Fabrikamızda gerek savunma, gerek sivil havacılık gerek ise medikal alanlarına parça üretiyoruz. Bugün ürettiğimiz parça kardeş ülkemiz Azerbaycan'da beyin ameliyatı olan bir kişiye özel yaptığımız implanttı. Medikal alanında ürettiğimiz tüm parçalar kişiye özel üretilmektedir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın Artuk Avition gurur verici bir yatırım
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın Artuk Avition gurur verici bir yatırım
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın Artuk Avition gurur verici bir yatırım

milli eğitim bakanlığı, Metin Yalçın, Karahisar, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın 'Artuk Avition gurur verici bir yatırım' - Son Dakika Ekonomi


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