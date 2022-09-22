Karabük'te öğrencilere 227 bin yardımcı kaynak kitabı dağıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük'te öğrencilere 227 bin yardımcı kaynak kitabı dağıtıldığını bildirildi.

Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 344 bin 500 ücretsiz ders kitabı ile 227 bin yardımcı kaynak kitabın 2022-2023 eğitim öğretim yılının hemen başında öğrencilere dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlığın tüm imkanlarını seferber ederek okulların ihtiyaçlarını karşılama, çocukların nitelikli eğitime erişmeleri ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyle ilgili her türlü desteği vermeye devam ettiğini aktararak, "LGS ve YKS'de Türkiye genelinde ilimiz önemli derecelere imza attı. Yeni eğitim öğretim döneminde de bu başarının artarak devamı için ücretsiz ders kitaplarımızla yardımcı kaynak kitaplarının da en etkin şekilde kullanılması gerekiyor. Devletimizin bu hizmeti öğrencilerimiz adına önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.???????

Okullarda Bakanlığın yardımcı kaynak kitapları dışında bir kaynak kullanımına izin verilmediğini ve bu duruma ihtiyaç da duyulmayacağını vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:

"Temel ilkelerimiz arasında yer alan fırsat eşitliğini sağlamak için atılan bu önemli adım için il ve ilçe yöneticilerimiz okullarımızda denetimlerine devam etmektedir. Bakanlığımızın yardımcı kaynak kitapları haricinde başka bir kaynak kitap kesinlikle okullarımıza girmeyecektir. Bu konuda kararlıyız. Bakanlığımız tarafından öğrencilerimize dağıtılan yardımcı kaynaklar haricinde Bakanlığımız web sitesinde tüm dünyanın kullanımını açık her seviyeye uygun öğrencilerimizin hatta eksiklerini yapay zeka yöntemiyle görebilecekleri ve ona göre çalışma yapabilecekleri belki de dünyanın en büyük yardımcı kaynak havuzu vardır ve öğrencilerimiz için fazlasıyla yeterlidir."