İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'den dönem sonu mesajı - Son Dakika

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna gelinmesi dolayısıyla mesaj yayınladı.

Dülger mesajında, yoğun geçen bir dönemin ardından ikinci döneme hazırlıkların yapılacağı, çocukların dinlenerek, yenilenerek, tekrar istek ve özlemle okullarına başlayacağı, aileleriyle keyifli zamanlar geçireceği iki haftalık tatil sürecine 17 Ocak itibarıyla başlayacaklarını hatırlattı.

Her geçen gün teknoloji ve sanayide gösterdiği başarılarıyla yukarı yönde ivme gösteren kadim şehir Bursa'da bin 897 okulda 586 bin 993 öğrenci ve 39 bin 870 öğretmenle büyük bir aileyi temsil ettiklerini belirten Dülger, bu nedenle attıkları her adımda şehrin sorumluluğunu taşıdıklarını vurguladı.

Dülger, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin 2023 hedefleri arasında stratejik bir öneme sahip olan yerli otomobilimize Bursa olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mesleki eğitimde gösterdiğimiz başarının yerli otomobilimizin üretiminde yer alacak kalifiye teknik elemanları yetiştirmekle taçlandırılmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli öğretmenlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle ülkemize ve şehrimize layık olmak için daha fazla gayret ve istekle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Çocuklarını gözünden sakınan kıymetli velilerim, evlatlarınızı büyütüp yetiştirmek ve okutmak için verdiğiniz gayret takdire şayandır. Bugün alınan karneler, öğretmenlerimizin bir dönem boyunca çocuklarımızla ilgili oluşan kanaatlerinden ibarettir. Karneleri, bir başarı ya da başarısızlık göstergesi olarak görmeyelim. Çocuklarımızın göstereceği her türlü başarıda yanlarında yer alarak, güven ve inançla desteklerinizi esirgemeyeceğinize inancım tam. Tatil sürecinde çocuklarınızla vakit geçirmeye özen gösterin. Zira gelecekte hem sizin hem de çocuklarınızın hatırasında kalacak en önemli günler, bu günler olacaktır.

Sevgili öğrencilerim, ülkemizin geleceğine yön verecek olan sizlersiniz. Milli ve manevi değerlerine bağlı olmak, araştırmak, sorgulamak, zamanı yaşarken gelecekteki yeniliklere uyum sağlayabilmek sizleri daima bir adım öteye taşıyacaktır. Kendiniz için yaptığınız her doğru eylem zamanla ülkemizin geleceğine katkı sunacaktır. Yoğun geçen bir dönemin ardından nefesleneceğiniz tatilinizi sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle değerlendirmenizi umut ediyor, azim ve kararlılıkla derslerinizdeki eksiklerinizi gidermiş ve yeni döneme hazır bir şekilde gelmeniz temennisiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Bursa eğitimi için bir dönem boyunca özverili ve fedakarca yürüttükleri çalışmalarından dolayı kıymetli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor, öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum."