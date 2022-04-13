İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, lise öğrencileriyle iftar yaptı - Son Dakika
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İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, lise öğrencileriyle iftar yaptı

13.04.2022 10:46
İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, lise öğrencileriyle iftar yaptı

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, lise öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, lise öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Savaşçı, Sakarya Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'ndaki programda yaptığı konuşmada, Valilik himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "NEHİR" (Nitelikli Eğitim Hareketi İzleme ve Rehberlik) projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzleme sınavlarında yer alan soruların, matematik-fen bilimleri okuryazarlığı, okuma becerileri ve problem çözme alanlarında öğrenci becerilerinin gelişmesine katkı sağlamasını amaçladıklarını belirten Savaşçı, sınav kaygısı, gelecek beklentisi, meslek seçimi, akademik farkındalık gibi konulara yönelik "KendineAyna" projesiyle öğrencilere psikolojik danışmanlık desteği verildiğini anlattı.

Savaşçı, akademik başarı yanında sosyal ve kültürel yönden de öğrencileri desteklemeye devam edecek etkinliklere yer verileceğini sözlerine ekledi.

Öğrenci ve velilerle sohbet eden Savaşçı, öğrenci ve öğretmenlere kitap hediye etti.

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Kaynak: AA

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