İl Milli Eğitim Müdürü Teltik'ten kitap kampanyasına davet - Son Dakika

Kayseri'de Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu'nda velilerin de katkılarıyla kütüphane oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda kütüphane oluşturulması çağrısı kapsamında 2 ay içinde kentte kütüphanesi olmayan okul kalmadığını söyledi.

Yeni hedeflerinin buraları kitaplarla donatmak olduğunu belirten Teltik, "Bunun için de bir kampanya başlattık. Kampanyamızda öğrencilerimiz kendilerine ait okudukları bir kitabı, notunu yazarak bağışlayacak. Kampanyaya velilerimizi, idarecilerimizi, öğretmenlerimizi de davet ediyoruz. Kütüphanelerimiz kitapla dolduktan sonra öğrencilerimizin okumasını sağlayacağız. İdarecilerimizden toplantılarını, küçük etkinliklerini buralarda yapmalarını istiyoruz. Yıl sonuna kadar her öğrenciye 6 kitap düşecek şekilde 1 milyon 800 bin kitabı tamamlamayı hedefliyoruz. Bir hafta içinde bu okulumuzda 4 bin kitap toplandı." diye konuştu.

Kampanyaya destek veren velilerden Çetin Başpınar da geleceğin teminatı çocukların eğitim seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından velilerin getirdikleri kitaplar kutularından çıkarılıp yerleştirildi. Teltik de kampanyaya destek vererek getirdiği bir kitabı okulun kütüphanesine hediye etti.