İl Milli Eğitim Müdürü Tosun Çaycuma'ya geldi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ziyarete geldi. Bu ziyarette kendisine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İnşaat Emlak Şubesinden Sorumlu Şube Müdürü İlhan Sabit Memiş eşlik etti.



Motorlu Taşıt Sürücüleri Uygulama Sınavının yapıldığı alana uğrayan Tosun, sınav güzergahını gezerek yapılmakta olan uygulama sınavı izledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş' tan sınav güzergahı ve yapılan sınav ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra yapımı devam eden Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binalarının inşaat alanını ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun inşaat alanı sorumlusundan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş' tan inşaatla ilgili bilgi aldı. - ZONGULDAK