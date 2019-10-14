Son Dakika Haberleri: İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan Çorlu'daki okulları inceledi
Son Dakika Güncel İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan Çorlu'daki okulları inceledi

İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan Çorlu'daki okulları inceledi

1 saat önce

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, beraberinde Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ile ilçede bulunan bazı okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan Çorlu'daki okulları inceledi, System.String[]

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, beraberinde Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ile ilçede bulunan bazı okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Çorlu'da İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu, Aziz Günden İlkokulu, Şehit Ali Alıtkan Anaokulu ve Çorlu İMKB Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, bu incelemeler sırasında okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.


Öğrencilerle birlikte okul yemekhanesinde yemek yiyen İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan'a ziyaretleri sırasında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile şube müdürleri de eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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