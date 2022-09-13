İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI: "BAKIM VE ONARIM DESTEĞİYLE OKULLARDA KÜLTÜR SANAT ORTAMI ZENGİNLEŞTİ"

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bakanlığın okullara sağladığı bakım ve onarım desteğiyle okullardaki kültür ve sanat ortamlarının da zenginleştirildiğini söyledi.

Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda, İlköğretim Haftası etkinliğine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yeni eğitim yılının 5 Eylül'de uyum haftası ile başladığını hatırlatarak, "İlkokullarda 250 bin anasınıfında 161 bin öğrencimizle başladık. Bu hafta uyum eğitimimiz, 5, hazırlık sınıfları ve 9'ncu sınıflarda devam ediyor. Sancaktepe'de dün eğitim-öğretim yılının açılışını Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın katılımıyla yaptık. Bugün de hep birlikte ilköğretim haftası etkinliklerindeyiz. Coşkuyu gördünüz, çocuklarımız okullarını çok özlemişler. Eğitim-öğretim yılı bu heyecanla başlıyor. İstanbul'a 10 bin öğretmenimiz daha katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle okul öncesi için okullara sağladığı bakım, onarım ve donanım desteğiyle, kültür ve sanat ortamlarını zenginleştirerek başladık" diye konuştu.

"EĞİTİM HASTALIK VE KAPANMA OLMADAN DEVAM ETSİN"

Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ile öğrenciler, öğretmenler ve velilerin de katıldığı etkinlikte, şiirler okundu, folklor gösterisi yapıldı. Öğrencilerin heyecanını paylaşan veliler, yeni eğitim yılının iyi geçmesini istediklerini ifade ettiler. Okul sıkıcı geçse de ders çalıştığını söyleyen 4.sınıf öğrencisi Hayati Ilgar Ünal, arkadaşlarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Emre Demir, adaletli olmayı sevdiği için avukat olmak istediğini dile getirdi. Cerrah olmak istediğini söyleyen Beren Yılmaz "Babam da cerrah. Ben de onun gibi insanların hayatlarını kurtarmak istiyorum" dedi.

Veli Burcu Karaaslan yeni eğitim-öğretim yılında hastalık ve kapanma olmamasını umduklarını belirterek "Milli Eğitim Müdürümüzün söylediği gibi her geçen sene eğitime daha çok katkı sağlanıyor. Umarım bu sene tam hızla devam ederiz" dedi.