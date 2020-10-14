İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: "Meslek okulları salgın döneminde kara gün dostu olduğunu gösterdi" - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: "Meslek okulları salgın döneminde kara gün dostu olduğunu gösterdi"

14.10.2020 13:38

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, meslek liselerinde salgın döneminde yapılan maske ve temizlik maddesi üretimine dikkat çekerek, "Meslek okulları salgın döneminde kara gün dostu olduğunu gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, meslek liselerinde salgın döneminde yapılan maske ve temizlik maddesi üretimine dikkat çekerek, "Meslek okulları salgın döneminde kara gün dostu olduğunu gösterdi. Üretimler her geçen gün profesyonelleşerek devam edecek" dedi.

Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi bilgilendirme toplantısı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda basın mensuplarına proje hakkında geniş çaplı bilgilendirilme yapıldı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı projenin eğitim sisteminin gelişimine ve özellikle göçmenlik konusuna ciddi olarak katkı sunduğunu belirterek "İstanbul'da mevcut olan 8 ilçemizde 13 okulumuzu kapsayan proje 2021 yılında sona eriyor. Ancak 2021 yılından sonra da tekrar proje yenilenecek ve Türkiye genelinde ki ihtiyaç olan iller ve belki ilimizde ihtiyaç olan farklı ilçeleri de kapsayacak şekilde devam edecek. Meslek Teknik Eğitim yoluyla ekonomik ve sosyal uyumu merkeze alan bir çalışma olarak devam edecek. Bu bağlamda meslek teknik okullarımızın atölyelerinin güçlendirilmesi donanım ve ekipman desteğinin sağlanması öğrencilerimizin böylece mesleki yeterliliklerini arttırılarak istihdam olanaklarının arttırılması hedefleniyor. Bu okullarımızda Türk ve Suriyeli öğrencilerimizin kültürel etkinlikler ve atölyelerimizde ki nitelikli çalışmalarla birlikte kaynaşmalarını ve yeteneklerini geliştirmeyi de hedefliyor. Çalışma öğrencilerin taşıma ve öğlen yemeklerinin desteklenmesi ve güncel olarak ortaya çıkacak ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlayarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Proje ile özellikle göç hareketleri nedeniyle ortaya çıkan okul ihtiyaçlarının da karşılanacağını söyleyen Yazıcı, "Bu amaçla İstanbul da 6 okulumuz hizmete girdi. 6 okulla ilgili yapım devam ediyor. Bu bağlam da yeni okullar da planlanacak meslek eğitimle ilgili özellikle sektör temsilcileri de bu konuda destek sistemi kurarak meslek okulunda ki Türk ve Suriyeli öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacaklar. Böylece temel hedef üreten bir meslek okulu meydana getirmek ve bu ülkede birlikte çalışmayı ve birlikte üretmeyi de temin etmiş olacağız. Eğitim gerçekten çok temel bir insan hakkı ama aynı zamanda diğer hakları da kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.

Meslek liseleri salgın döneminde üretimi yapılan ürünler de profesyonelleşti

Meslek liselerinin salgın döneminde kara gün dostu olduğunu gösterdiğini ve üretimlerin her geçen gün profesyonelleşerek devam ettiği belirten Yazıcı "Atölyelerin donanım imkanının arttırılması ve üretim kapasitelerinin büyütülmesinin çok önemli olduğunu salgın sürecinde meslek okullarının kara gün dostu olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle maskeden dezenfektana, siperlik yüz maskesinden tuluma hatta AR-GE çalışmalarıyla beraber solunum cihazından ultraviyole ışınlı mekanizmalara, ateş ölçerlere kadar üretmelerinden anlıyoruz. Bu bağlamda meslek okullarımız bu üretimlerini hızla devam ettiriyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımız meslek okullarına yatırımları hızla yaptı. Meslek okullarımız da kendi kendimize yetebileceğimiz şekilde bir üretim döngüsü kurdu. Atölyelerimiz şu anda da başta kendi okullarımız olmak üzere ihtiyaç duyan herkesin bu talebini karşılamaya gayret ediyor. Üretimde her geçen gün çok daha profesyonel olma yolunda devam ediyor. Bu da artarak sürecek" diye konuştu. - İSTANBUL

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: Meslek okulları salgın döneminde kara gün dostu olduğunu gösterdi
İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: Meslek okulları salgın döneminde kara gün dostu olduğunu gösterdi
İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: Meslek okulları salgın döneminde kara gün dostu olduğunu gösterdi
İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: Meslek okulları salgın döneminde kara gün dostu olduğunu gösterdi

Avrupa Birliği, İstanbul, Atama, Türk, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: 'Meslek okulları salgın döneminde kara gün dostu olduğunu gösterdi' - Son Dakika

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