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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ - Son Dakika

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ

04.01.2022 15:55

İSTANBUL Öğretmen Akademileri bünyesinde, üç ayda bir yayımlanan İstanbul Akademi dergisinin 5'inci sayısı Yunus Emre temasıyla okurların beğenisine sunuldu.

İSTANBUL Öğretmen Akademileri bünyesinde, üç ayda bir yayımlanan İstanbul Akademi dergisinin 5'inci sayısı Yunus Emre temasıyla okurların beğenisine sunuldu. Derginin tanıtımının yapıldığı programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Yunus Emre kendi dünyamızın çok önemli bir değeri. Bu nedenle biz de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak dergimizle böyle bir katkı sunmaya çalıştık" dedi.

İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde, üç ayda bir yayımlanan İstanbul Akademi dergisinin 5'inci sayısı Yunus Emre temasıyla yayımlandı. Derginin tanıtım programı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve dergide yazarlık yapan öğretmenler katıldı. Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Bugün öğretmen akademisi dergimizin tanıtımını yapıyoruz. 2021 yılı Yunus Emre yılıydı. Öğretmen Akademileri Milli Eğitim Bakanlığı'mızın hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin üretimine çok önemli katkılar sağlıyor. Biz 13 alanda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda yayın desteği de sağlıyoruz. Dergimize vatandaşlarımızın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün sitesinden ulaşması mümkün. Yine dergimizi çıktı olarak da yaptık, ilçelerimize ve okul kütüphanelerimize sunduk" dedi.

Yazıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yunus Emre kendi dünyamızın çok önemli bir değeri. Dilimizden kendi manevi iklimimize kadar çok anlam ifade eden biri. Aynı zamanda çocuklarımız için rol model olabilecek biri. Bu nedenle bizde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak dergimizle böyle bir katkı sunmaya çalıştık."

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ

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milli eğitim bakanlığı, Yunus Emre, Öğretmen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI YUNUS EMRE DÜNYAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ - Son Dakika
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