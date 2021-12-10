İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

10.12.2021 01:11
İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN, bugün, Fevzipaşa İlkokulu, Dr. Cahit Ziya ULUKÖK İlkokulu, Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN, bugün, Fevzipaşa İlkokulu, Dr. Cahit Ziya ULUKÖK İlkokulu, Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokuluna ziyarette bulundu. Sınıfları gezip, öğrencilerle bir süre sohbet eden Aziz GÜN, pandemi sürecinin bitmediğini, maske-mesafe-hijyen kuralına uyulmasının önemli olduğunu ve çok dikkatli davranılması gerektiğini belirtti. Temel eğitimde temellerin sağlam atılması ve öğrencilerimizi iyi bir geleceğe hazırlamak adına gayret ve özverili bir şekilde çalışmaya devam edilmesinin önemine değindi.

Aziz GÜN, Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulunda, 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine hitaben konuşarak, öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre hedefler belirleyip, mesleki teknik eğitime ya da akademik eğitime yönlendirilmelerinin önemini vurguladı. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle toplantı yapıp, görüş alışverişinde bulunan Aziz GÜN, toplantıda; eTwinning projelerine dahil olunması ve ögretmenlerimizin kendilerini bu konuda geliştirmeleri konusuna değindi.

Aziz GÜN, öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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