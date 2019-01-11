Son Dakika Haberleri: İl Milli Eğitim Müdüründen Devamsızlık Uyarısı

İl Milli Eğitim Müdüründen Devamsızlık Uyarısı

1 saat önce

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaklaşan yarıyıl tatili öncesi tüm velileri, öğrencileri ve okul idarelerini devamsızlık konusunda uyardı.

İl Milli Eğitim Müdüründen Devamsızlık Uyarısı, System.String[]
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaklaşan yarıyıl tatili öncesi tüm velileri, öğrencileri ve okul idarelerini devamsızlık konusunda uyardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak akademik başarının artmasında en önemli faktörlerden biri olarak görülen "Öğrenci Devamsızlığının Azaltılması" konusunda titizlikle çalışmaya devam edildiği bildirildi.

Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğünün AR-GE birimi tarafından bir proje geliştirilerek detaylı anket çalışması yapıldığı ve bir eylem planı oluşturulduğu aktarılan açıklamada, projeyle devamsızlığın sebeplerinin daha net şekilde ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, projeyle ailevi sorunlar, fiziksel sebepler, sağlık nedenleri ve eğitim seviyesi gibi sorun alanlarının başlıca devamsızlık sebebi olduğu ve bununla yaygın bir yanlış düşünce olan "okulun ilk ve son haftalarında ders olmaz" anlayışının devamsızlığın ana sebeplerinden biri olarak tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, özellikle bu konuda tüm öğrencilerin, velilerin, öğretmen ve idarecilerin hassas olmasını istedi.

Akademik takvime göre belirlenen eğitim-öğretimin, süresinin son gün son saatine kadar devam etmesi gerektiğini anlatan Kaygusuz, "Öğrencilerimizin okula devamı sağlanmalıdır. Devamsızlık sorunu sadece ilimizin akademik başarısını olumsuz etkilemekle kalmayıp öğrencilerimizin sorumluluk duygusunu köreltmekte, okula olan aidiyet hissini yok etmektedir. Bu durum ilerleyen yaşlarda, iş hayatında da onların disiplin ve sorumluluk konusunda olumsuz davranışlar geliştirmelerine sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaygusuz, ailenin ve okulun kontrolü dışında vakit geçirme imkanı bulan öğrencilerin disiplin sorunlarının çoğaldığını ve çevrenin olumsuz etkilerine maruz kalma ihtimallerinin arttığına değinerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin ve velilerimizin devamsızlık konusunda hassas davranmaları, okul idarelerimizin ve öğretmenlerimizin de öğrenci devamsızlığına mahal vermeyecek şekilde planlama yapmaları gerekmektedir. Son ders zili çalana kadar okula devam eden öğrencilerimiz, son güne kadar öğrencilerini okula gönderen velilerimiz, son ders ziline kadar konuları işleyen öğretmenlerimiz ve son ders ziline kadar öğrencileri okulda tutan idarecilerimiz sayesinde Erzurum'da eğitimi istenen seviyelere çıkarmak en büyük amacımızdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Erzurum, Güncel
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