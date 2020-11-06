İl Müdürleri Arpacı ve Ak okulları ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak okulları ziyaret etti.

TED Edirne Koleji ve Bahçeşehir Koleji Edirne Kampüsü'nü ziyaret eden Arpacı ve Ak'a Gençlik Merkezi liderleri de katıldı.

Yapılan ziyaretlerde, okul yöneticileri, Gençlik Merkezleri'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Görüşmelerde, okullarda yapılabilecek spor faaliyetleri ve ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Arpacı ve Ak, okul yöneticilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.