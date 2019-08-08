Son Dakika Haberleri: İl Müdürlerinden Rektör Uysal'a 'hayırlı olsun' ziyareti
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İl Müdürlerinden Rektör Uysal'a 'hayırlı olsun' ziyareti

31 dakika önce

Kütahya SGK İl Müdürü İsmail Sayar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr.

İl Müdürlerinden Rektör Uysal'a 'hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]
Kütahya SGK İl Müdürü İsmail Sayar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede İl Müdürleri Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunup, görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Uysal, İl Müdürlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA
Sosyal Güvenlik Kurumu, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
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