İl Müdürlüğü'nden Uyarı

Bilecik
Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Hediye İman, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesi hakkında açıklama yaptı.
İl Müdür Vekili Hediye İman yaptığı yazılı açıklamada, "3516 Sayılı 'Ölçüler ve Ayar Kanunu' ve 'Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği' ne göre kullanılan her bir ölçü aletinin belirtilen süreler içerisinde periyodik muayenesinin yaptırılması zorunludur. Buna göre hassas kütle ölçüleri 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlar, nakli metre, taksimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (lpg) sayaçları, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramdan fazla olan tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir ısı ölçerlerin periyodik muayenelerinin 5 yılda bir elektrik, su, gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması zorunludur" ifadelerine yer verdi.
"Başvuruların Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar yapılması gerekir"
İl Müdür Vekili İman, muayene süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yapılması ile ilgili başvurunun 2019 yılının Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerektiğini belirtti. İman, "Diğer ölçü aletlerinden belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, 3 ve 4'üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan mekanik tartı aletlerinden masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli terazilerin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur. Bu ölçü ve ölçü aletlerinden muayene süreleri dolmuş olanların, periyodik muayenelerinin yapılması ile ilgili başvurunun 2019 yılının Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar Bilecik Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna yapılması, ilçelerde ise ilgili belediyelerle irtibata geçilmesi gerekmektedir" dedi. - BİLECİK